Το ρεκόρ καριέρας του ισοφάρισε ο Στίβεν Άνταμς στα ριμπάουντ, δίνοντας μία δική του εξήγηση για τον λόγο που τα μαζεύει με τέτοια συχνότητα με τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Στίβεν Άνταμς πέραν από την ικανότητά του στο ριμπάουντ είναι και πολύ γνωστός για τις... ατάκες του. Διόσκουρος του Τζα Μοράντ στο Μέμφις, ο ψηλός των Γκρίζλις μάζεψε 23 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 13 επιθετικά απέναντι στους Κινγκς, ισοφαρίζοντας με αυτήν την επίδοση το ρεκόρ καριέρας του.

Φυσικά ο τρόπος που το εξήγησε αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού ήταν μοναδικός. Σε ερώτηση που του έγινε για την επίδοσή του, ο ίδιος απάντησε «δε σταματήσαμε να χάνουμε σουτ, οπότε πήγαινα και μάζευα τα ριμπάουντ. Τα... θαλασσώσαμε στο σουτ απόψε».

Μάλλον όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το σουτ, αφού το τελευταίο διάστημα μοιάζει ο Άνταμς να είναι σε κάθε διεκδίκηση. Ο 29χρονος μετράει δύο σερί παιχνίδια που έχει περισσότερα από 20 ριμπάουντ, ενώ στα τρία τελευταία έχει σύνολο 61.

Αναμφίβολα οι Γκρίζλις νιώθουν μία ασφάλεια όταν εκείνος βρίσκεται κάτω από το καλάθι.

Steven Adams has 61 Rebounds over the last 3 games. 💪 pic.twitter.com/zj1OxBU4k3