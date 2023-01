Ο Τζα Μοράντ γνωρίζει πώς να μπει στην καρδιά των μικρών φίλων των Γκρίζλις, πέραν από τα μπασκετικά του κατορθώματα.

Το μπάσκετ μπορεί να χαρίσει αξέχαστες στιγμές σε μικρούς του φίλους. Ειδικότερα όταν οι σταρ με των οποίων τις αφίσες μεγαλώνουν στα δωμάτιά τους, έρχονται δίπλα τους. Ο Τζα Μοράντ σε μία κίνηση που συνηθίζεται, έδωσε τα παπούτσια του υπογεγραμμένα σε έναν μικρό φίλο των Γκρίζλις.

Το αποτέλεσμα; Εκείνος δακρυσμένος από τη χαρά του έτρεξε να φωτογραφηθεί μαζί του, κάτι που πιθανότατα δε θα ξεχάσει ποτέ, μετά τη νίκη των Γκρίζλις επί των Σακραμέντο Κινγκς.

Ja Morant gives his shoes to this fan. ✊❤️



