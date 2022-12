Ο Τζέιμς Χάρντεν έγραψε ιστορία με τις 21 ασίστ του κόντρα στους Κλίπερς.

Οι Κλίπερς υποκλίθηκαν στους Σίξερς και συγκεκριμένα στους Τζοέλ Εμπίντ και Τζέιμς Χάρντεν. Ο Καμερουνέζος είχε 44 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Μούσιας τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 21 ασίστ.

Με τις 21 ασίστ που μοίρασε ο Χάρντεν έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Φιλαδέλφεια με triple double μαζί με 20+ ασίστ. Ο άλλος είναι ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν το 1968 κόντρα στους Πίστονς. Επιπλέον οι 21 ασίστ αποτελούν ρεκόρ για τους Σίξερς, ισοφαρίζονας την επίδοση του Τσάμπερλεϊν από το ματς με το Ντιτρόιτ και του Μόρις Τσικς το 182.

Ο Χάρντεν μπορεί να μαγέψει πάνω στο παρκέ και να κάνει εύκολο το μπάσκετ για τους συμπαίκτες του όταν έχει κέφια.

