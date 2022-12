Οι απόψεις του Καϊρί Ίρβινγκ κατά καιρούς ξεσηκώνουν... θύελλες, με τους Ντιτρόιτ Πίστονς να βρίσκουν την αφορμή για να τον τρολλάρουν.

Με έναν δικό τους τρόπο προσπάθησαν να αποσυντονίσουν τον Καϊρί Ίρβινγκ οι Πίστονς. Οι Μπρούκλιν Νετς πέρασαν από το Ντιτρόιτ με τον Uncle Drew να μετρά 38 πόντους, για να υπογράψει την επιστροφή της ομάδας του από το 71-54 του ημιχρόνου.

Οι Πίστονς επέλεξαν να βάλουν στα matrix του γηπέδου μία υδρόγειο σφαίρα όταν ο Ίρβινγκ εκτελούσε βολές, με σαφή αναφορά στις αντιλήψεις του γκαρντ, που κατά καιρούς έχει σχολιάσει πως η Γη είναι επίπεδη.

Μάλιστα τα «πιστόνια» δεν έμειναν εκεί, αφού αμέσως μετά τα matrix ευχήθηκαν «Happy Hanukkah», μία γιορτή των Εβραίων που γιορτάζεται για οκτώ μέρες και νύχτες, συσχετίζοντας έτσι τα αντισημιτικά μηνύματα που προώθησε ο Ίρβινγκ μέσω της γνωστής ιστορίας με το τουίτ, που τον άφησε εκτός δράσης για αρκετό διάστημα.

The Pistons' scoreboard put up graphics during last night's game against the Nets, aimed at Kyrie Irving.



It featured a spinning globe, followed by a Happy Hanukkah sign when Irving was shooting his free throws.



(📸: @RWoloshin, via @VinceGoodwill) pic.twitter.com/NAeb6xfqZM