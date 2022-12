Οι Σίξερς άφησαν για λίγο την προπόνηση και μαζεύτηκαν μπροστά στην τηλεόραση για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2022 μεταξύ Αργεντινής και Γαλλίας.

Ποιος είπε πως οι NBAers δεν...παθιάζονται με το ποδόσφαιρο; Η απάντηση έρχεται από τους Φιλαδέλφεια 76ερς που στο πλαίσιο της προπόνησής τους, άφησαν για λίγο το παρκέ και την πορτοκαλί μπάλα και στήθηκαν μπροστά στην τηλεόραση για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2022, με την Αργεντινή να φτάνει στην κορυφή του κόσμου επί της Γαλλίας με την διαδικασία των πέναλτι.

Ίσως η κίνηση άρχισε από τον Τζοέλ Εμπίντ που λίγο καιρό πριν πήρε και επίσημα το γαλλικό διαβατήριο, χωρίς να μπορεί να πανηγυρίσει με το αποτέλεσμα το βράδυ της Κυριακής (18/12).

Sixers are gathered around a TV in the practice gym to watch the end of the World Cup final. pic.twitter.com/n0h9oAUtOI