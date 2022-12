Το δεύτερο triple double του Γουέστμπρουκ από τον πάγκο αποτελεί ρεκόρ για τους Λος Άντζελες Λέικερς, προσπερνώντας την επίδοση του Μάτζικ Τζόνσον.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έχει βρει τον ρόλο του ερχόμενος από τον πάγκο για τους Λέικερς και πλέον γράφει τα συνηθισμένα του προ ετών triple double.

Για τον Ρας το παιχνίδι κόντρα στους Νάγκετς έφερε πολύ καλά νούμερα, με 15 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 τελικές πάσες. Αυτό ήταν το δεύτερο triple double που πετυχαίνει στη σεζόν ερχόμενος από τον πάγκο και αποτελεί ρεκόρ για το franchise των Λέικερς. Άλλωστε η 17η Δεκεμβρίου του ανήκει.

Ο μοναδικός που είχε πετύχει μία φορά τριπλές φιγούρες για τους «λιμνανθρώπους» από τον πάγκο ήταν ο Μάτζικ Τζόνσον, με τον Γουέστμπρουκ να τον αφήνει πίσω του και να έχει την ευκαιρία να κάνει ακόμα περισσότερα στη σεζόν.

Πλέον ο Γουέστμπρουκ μετρά 14.7 πόντους, 7.6 ασίστ και 6.1 ριμπάουντ στα 28 λεπτά που αγωνίζεται.

The first Laker in franchise history with multiple triple-doubles off the bench pic.twitter.com/ZzvNMJ35ee