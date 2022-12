Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ πραγματοποίησε... τριπλή εμφάνιση κόντρα στους Νάγκετς σε μία ημερομηνία που φαίνεται να του ταιριάζει και θύμισε εποχές MVP!

Μια... βραδιά στην Οκλαχόμα την 17η Δεκεμβρίου του 2016! Από εκείνες που έμαθε να σημαδεύει ο Ράσελ Γουέστμπρουκ την εποχή που το Νο0 εμφανιζόταν σε μπλε φόντο και πορτοκαλί στοιχεία.

Η ιστορία του ματς ξεκίνησε με τον Γουέστμπρουκ να καλωσορίζει τους Σανς τροφοδοτώντας τους συμπαίκτες του για το απαραίτητο... ζέσταμα των γηπεδούχων. Η αποτελεσματικότητα των Θάντερ μετέτρεπε τις πάσες του σε ασίστ μέχρι και ο ίδιος να προσθέσει στο ρεπερτόριό του το σκοράρισμα. Ο Ράσελ χρειάστηκε 34 λεπτά και 1 δεύτερο στο παρκέ προκειμένου να «γράψει» στη στατιστική του 26 πόντους, τους οποίους του συνόδευσε με 11 ριμπάουντ και 22(!) ασίστ πέρα από τα 2 κλεψίματα και το 1 μπλοκ.

6 years ago today, Russell Westbrook had 26 PTS, 22 AST, 11 REB during his MVP season.



He averaged 31.6 PTS, 10.7 REB, 10.4 AST & recorded an NBA record 42 triple-doubles that season. pic.twitter.com/9np94YpzlO