Πολύ δύσκολα θα πατήσει παρκέ τη σεζόν που διανύουμε ο Λόνζο Μπολ.

Δεν έχει παίξει λεπτό τη σεζόν 2022-23 ο Λόνζο Μπολ και οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του για να προλάβει έστω λίγα ματς. Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, δεν υπάρχουν εγγυήσεις πως ο γκαρντ των Μπουλς θα επιστρέψει σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου που διανύουμε.

Tην περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε μόλις 35 ματς και είχε 13 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 5.1, ενώ έδινε σημαντικές λύσεις στην περιφερειακή άμυνα. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε, το Σικάγο έχασε τον προσανατολισμό του, έπεσε στην κατάταξη και οι Μπακς το... διέλυσαν στα playoffs.

Lonzo Ball is not guaranteed to return this season, per Woj



