Νέα προβλήματα για τον άλλοτε NBAer, Μπεν Γκόρντον, τον οποίο και συνέλαβαν στο Χάρλεμ επειδή φέρεται να κυνηγούσε περαστικούς επειδή ήθελε να τους μαχαιρώσει.

Την... κάτω βόλτα έχει πάρει ο πάλαι ποτέ παίκτης των Σικάγο Μπουλς, των Ντιτρόιτ Πίστονς, των Σάρλοτ Μπόμπκατς και των Ορλάντο Μάτζικ.

Αυτή τη φορά συνελήφθη στη Νέα Υόρκη επειδή ήθελε να μαχαιρώσει περαστικούς κρατώντας βελόνες! Ακούγεται απίστευτο αλλά φέρεται να είναι αληθινό.

Μάλιστα ο Μπεν Γκόρντον είχε συλληφθεί και πριν από έναν μήνα, όταν του απαγγέλθηκαν εννέα κατηγορίες επειδή είχε χτυπήσει τον 10 χρονών γιο του.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε σε 744 ματς του ΝΒΑ μετρώντας κατά μέσο όρο 14.9 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 40% στα τρίποντα.

Ben Gordon was detained and taken to Harlem hospital after witnesses say he was trying to stab random people with sewing needles, per @Mr_Camron



pic.twitter.com/3bhp95gnl9