Η αγάπη του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο προς τα παιδιά δεν κρύβεται, με τους δύο να μένουν για να χαρίσουν χαμόγελα σε μικρούς φίλους των Μπακς μετά το παιχνίδι κόντρα στους Κινγκς.

Η Greek night στο Μιλγουόκι ήταν μια πραγματική γιορτή για όποιον είχε την τύχη να βρεθεί στο Fiserv Forum. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε για άλλη μία φορά μία εξωπραγματική εμφάνιση με 35 πόντους και αφού πρώτα υπέγραψε τη νίκη επί των Κινγκς, στη συνέχεια χάρισε μερικά αυτόγραφα στους μικρούς φίλους των Μπακς.

Μάλιστα μαζί με τον αδερφό του Θανάση, έμειναν στο παρκέ και σούταραν μερικές βολές μαζί με μικρούς φίλους της ομάδας που ζούσαν τις πιο χαρούμενες στιγμές δίπλα στα είδωλά τους.

These kiddos just shot free throws with and got autographed bobble heads from @Giannis_An34 and @Thanasis_ante43 post-game. I’m sure they will never forget it.



Kids + the Antetokounbros = heart full. They’re truly the best and these moments are what it’s all about! #FearTheDeer pic.twitter.com/r5uuGrJent