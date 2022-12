Ο εντυπωσιακός Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε άλλη μία 35άρα και οδήγησε, με άξιο συμπαραστάτη τον Χόλιντεϊ, τους Μπακς στην επικράτηση με 126-113 επί των Σακραμέντο Κινγκς

Σε ακόμα μία... freak εμφάνιση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 35 πόντους και διέλυσε τους Σακραμέντο Κινγκς. Οι Μιλγουόκι Μπακς (18-6) επικράτησαν 126-113 των Κινγκς (13-10) παρά τη γεμάτη στατιστική του Ντομάντας Σαμπόνις που σκόραρε 23 πόντους έχοντας παράλληλα 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Για τους Μπακς είναι άλλη μία νίκη που προέρχεται από την ομαδική προσπάθεια. Πέραν του Γιάννη, ο οποίος έκανε γρήγορα 4 φάουλ στο ξεκίνημα της πρώτης και της τρίτης περιόδου, υπήρξαν άλλοι πέντε διψήφιοι.

Ο Χόλιντεϊ σκόραρε 31 πόντους (10/21 2π, 2/4 3π.), 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ, ενώ οι Λόπεζ, Μίντλετον και Άλεν είχαν 17, 14 και 10 αντίστοιχα. Φυσικά η εμφάνιση του Αντετοκούνμπο στα 33 λεπτά που αγωνίστηκε ήταν κορωνίδα, αφού οι 35 πόντοι του προήλθαν με 10/17 δίποντα, 2/2 τρίποντα, μαζεύοντας 6 ριμπάουντ δίπλα στις 7 τελικές του πάσες.

Look out!! 👀



Giannis coming through!! pic.twitter.com/juJ1yoSQOw