Βραδιά γεμάτη τραγούδι στο Μιλγουόκι που δε θα μπορούσε να μην κλείσει με λίγο από... Happy Birthday για χάρη του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όπως επιβάλλεται από την... παράδοση, οι ρούκι ΜαρΤζόν Μπότσαμπ και Έι Τζέι Γκριν έπρεπε να τραγουδήσουν το γνωστό «Happy Birthday» στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο σταρ των Μπακς έκλεισε τα 28 του χρόνια στις 6 Δεκεμβρίου και η ευκαιρία για... γιορτή δόθηκε μετά την παράστασή του κόντρα στους Κινγκς. Ο Μπότσαμπ και Γκριν τραγούδησαν στα αποδυτήρια για να ευχηθούν χρόνια πολλά στον Γιάννη, σε μία έτσι και αλλιώς μουσική βραδιά στο Μιλγουόκι, που ξεκίνησε με Κωνσταντίνο Αργυρό και Διονύση Σχοινά.

Τα «χρόνια πολλά» στον Αντετοκούνμπο

Rooks got to sing Happy Birthday to Giannis today!! 🎉 pic.twitter.com/JgLAx3rSQ7