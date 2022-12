Πόσο άλλαξες Γιάννη Αντετοκούνμπο από το 2014; Αυτή ήταν και η διαπίστωση του ΝΒΑ στα «χρόνια πολλά» που ευχήθηκε στον Greek Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιορτάζει τα 28α γενέθλιά του, αποκαλύπτοντας από νωρίς τα δικά του σχέδια για να γιορτάσει μόλις τα παιδιά του πέσουν για ύπνο.

Φυσικά άπαντες έχουν σπεύσει να ευχηθούν στον Greek Freak, με το ΝΒΑ να ακολουθεί τη FIBA. Η κορυφαία λίγκα στον πλανήτη σκέφτηκε έναν πρωτότυπο τρόπο να ευχηθεί τα χρόνια της πολλά στον Αντετοκούνμπο, δείχνοντας με ένα βίντεο πόσο άλλαξε από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στις ΗΠΑ το 2014 έως σήμερα. Και η αλήθεια είναι πως ο Γιάννης είναι πλέον πολύ διαφορετικός, σίγουρα πιο επιβλητικός από το 20χρονο παιδί που ήταν τότε.

Η ανάρτηση του ΝΒΑ για τον Αντετοκούνμπο

Happy 28th Birthday, Giannis! 🎂



Check out his changing looks through the years 👀 #NBAStyle #NBAFits pic.twitter.com/6xmVp6qwXJ