Ο Ντέβιν Μπούκερ είπε να κάνει... θέατρο στο ματς με τους Μάβερικς.

Αρκετοί παίκτες του ΝΒΑ κάνουν flopping για να κοροϊδέψουν τον διαιτητή και να πάρουν το σφύριγμα. Πολλές φορές είναι στα όρια της... ηλεκτροπληξίας. Ο Ντέβιν Μπούκερ το πήγε σε άλλο... επίπεδο κόντρα στους Μάβερικς και σε μια άμυνα που δεν τον ακούμπησε καν ο Λούκα Ντόντσιτς, τινάχθηκε μόνος του.

Δείτε το flopping του Μπούκερ

Booker really is one of the worst floppers in the league. How do you call a foul on that?!? All he does is creates contact and throws his head back. pic.twitter.com/RKLyhfuZM0