Ο Νέιτ ΜακΜίλαν και ο Τρέι Γιανγκ διαφώνησαν με έντονο τρόπο για τη συμμετοχή του δεύτερου στην αναμέτρηση των Ατλάντα Χοκς με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Κάτι συμβαίνει στα αποδυτήρια των Ατλάντα Χοκς. Σύμφωνα με το Athletic, ο προπονητής της ομάδας, Νέιτ ΜακΜίλαν είχε έντονο διάλογο με τον σταρ των Χοκς, Τρέι Γιανγκ, με τον τελευταίο να χάνει το ματς απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ΜακΜίλαν ρώτησε τον Γιανγκ, ο οποίος έκανε θεραπεία στον ώμο του, αν θα κάνει προπόνηση και αν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τους Νάγκετς. Ο παίκτης ξεκαθάρισε ότι ήθελε να αφοσιωθεί στην αποθεραπεία του και να αποφασίσει την τελευταία στιγμή αν θα είναι διαθέσιμος.

Η απόκριση δεν άρεσε στον ΜακΜίλαν, ο οποίος έδωσε τελεσίγραφο: Ή θα έρθει από τον πάγκο (αν αγωνιστεί) ή να μην εμφανιστεί στο γήπεδο! Ο Γιανγκ δεν αγωνίστηκε στο ματς, με τους Χοκς να τον τοποθετούν στη λίστα των απόντων με ενοχλήσεις στον ώμο.

Ωστόσο, ο ΜακΜίλαν εξήγησε ότι ο Γιανγκ δεν αγωνίστηκε λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, αλλά πρόσθεσε ότι αναμένεται να επιστρέψει στην αναμέτρηση των Χοκς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (ξημερώματα Τρίτης, 6/12).

Αυτή δεν είναι η πρώτη ένταση στα αποδυτήρια των Χοκς, με την ομάδα να έχει κάνει αρκετές συναντήσεις, προκειμένου να λύσει διάφορα ζητήματα. Εξάλλου, κάτι ανάλογο είχε γίνει ανάμεσα στον Γιανγκ και τον προηγούμενο προπονητή της Ατλάντα, Λόιντ Πιρς.

