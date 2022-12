Ο Στεφ Κάρι μόλις σημείωσε πέντε συνεχόμενα σουτ από τη μία μπασκέτα στην άλλη, πετώντας την μπάλα με ραβέρσα! Οπως αποδείχτηκε το βίντεο ήταν επεξεργασμένο!

Ο Στεφ Κάρι δεν είναι απ' αυτόν τον πλανήτη. Λογικά τον επισκέπτεται. Και κάνει ό,τι θέλει. Ένα βίντεο από το προπονητικό κέντρο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς εμφανίζει τον Κάρι να κάνει κάτι απίθανο. Κάτι μοναδικό.

Φορώντας τα ρούχα του, αρχίζει να σουτάρει από τη μία μπασκέτα στην άλλη, πετώντας την μπάλα με ραβέρσα! Και ευστοχεί σε πέντε συνεχόμενα σουτ, προτού φωνάξει και αποχωρήσει τρέχοντας από την πόρτα.

Πάντως, η γνησιότητα του βίντεο έχει τεθεί προς αμφισβήτηση και ο μόνος που μπορεί να απαντήσει είναι ο ίδιος ο Κάρι. Τον δύο φορές MVP πρόλαβαν οι Γουόριορς, επιβεβαιώνοντας ότι το προϊόν έχει επεξεργαστεί.

Not real, per the Warriors. Looked amazing and fun, for sure. https://t.co/nUwVtqnrhv