Μια... περίεργη τεχνική ποινή δέχθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και αυτό επειδή πανηγύρισε λίγο πιο έντονα ένα κλέψιμο στον Τέρι Ροζίερ.

Είναι γνωστό ότι ο Θανάσης παθιάζεται μέσα στο παιχνίδι. Βγάζει ενέργεια και εκδηλώνεται όσο λίγοι.

Κάτι ανάλογο έκανε και στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σάρλοτ Χόρνετς, όπου η ομάδα του επικράτησε με 105-96.

Συγκεκριμένα με τη λήξη της 3ης περιόδου έκλεψε τη μπάλα από τον Τέρι Ροζίερ και την ώρα που έληγε το 12λεπτο χτύπησε δυνατά την μπάλα στο παρκέ.

Αμέσως οι διαιτητές του αγώνα τον χρέωσαν με τεχνική ποινή, προς έκπληξη τόσο του ίδιου, όσο και του Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Ε, εδώ που τα λέμε ήταν τραβηγμένη.

Δείτε τι ακριβώς έγινε

Thanasis gets the steal at the end of the 3Q and then gets a technical for celebrating too hard pic.twitter.com/CU2B4Hav1P