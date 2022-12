Αν και οι Μιλγουόκι Μπακς έπαιζαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και άλλους πέντε παίκτες, κατάφεραν να νικήσουν τους Χόρνετς μέσα στη Σάρλοτ με 105-96. Καλύτεροι Πόρτις και Λόπεζ, στα... ρηχά ο Θανάσης.

No Giannis? No problem για τους Μιλγουόκι Μπακς οι οποίοι έφτασαν αισίως στο 16-6 ρεκόρ ακολουθώντας κατά πόδας τους πρωτοπόρους του ΝΒΑ, Μπόστον Σέλτικς (18-5).

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έμεινε εκτός αγώνα για τόσο λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο όσο και για λόγους ξεκούρασης από τη στιγμή που τα «Ελάφια» είχαν back to back αγώνες μετά την αναμέτρηση με τους Λέικερς τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/12), ενώ δεν αγωνίστηκαν επίσης οι Κρις Μίντλετον, Τζρου Χόλιντεϊ, Σερζ Ιμπάκα, Μαρτζόν Μπότσαμπ και Τζο Ίνγκλις.

Παρόλα αυτά υπήρχε ο Μπόμπι Πόρτις να ηγηθεί στο σκοράρισμα έχοντας 20 πόντους με 9/18 εντός παιδιάς, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ στην άμυνα μοιράζοντας έξι τάπες, ο οποίος επιπλέον είχε 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες.

Η second unit των Μπακς ανταποκρίθηκε εξαιρετικά σε αυτό το παιχνίδι, με τον Τζόρνταν Νουόρα να ακολουθεί τον Πόρτις στο σκοράρισμα έχοντας 17 πόντους με 5/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 1/3 βολές, ενώ άλλων 14 πόντους με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ είχε ο Τζεβόν Κάρτερ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο παρκέ για 18 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 2 πόντους με 1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 2 λάθη. Highlight η... τεχνική ποινή που δέχτηκε όταν πανηγύρισε έξαλλα ένα κλέψιμο στον Τέρι Ροζίερ!

Το καλάθι του Θανάση Αντετοκούνμπο...

...και η τεχνική ποινή που δέχτηκε για τον πανηγυρισμό του

Thanasis gets the steal at the end of the 3Q and then gets a technical for celebrating too hard pic.twitter.com/CU2B4Hav1P