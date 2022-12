Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να έμεινε εκτός από την αναμέτρηση των Μπακς με τους Χόρνετς, αλλά ακόμα και έτσι κατάφερε να στρέψει πάνω του, τους προβολείς της δημοσιότητας.

Είχε... απ' όλα το μενού του Έλληνα σούπερ σταρ όση ώρα ήταν στον πάγκο παρακολουθώντας τις προσπάθειες των συμπαικτών του μέχρι να φτάσουν στη νίκη επί των Σάρλοτ Χόρνετς με 105-96.

Ποκ κορν, σνακ, ξεκαρδιστικές αντιδράσεις, χορευτική διάθεση, τα πάντα! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε τον τρόπο να... κλέψει την παράσταση ακόμα και αν δεν «πατούσε» μέσα από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Και επειδή μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, φανταστείτε... τρία βίντεο!

Great team win!!!! Thanks for the snacks 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/A6QFhj8Fah

Giannis' reaction after getting called for a delay of game penalty 👎😂 pic.twitter.com/SUfm2dhtCB