Ο Μπάρκλεϊ έκανε προγνωστικά για το... Μουντιάλ: «Η Ολλανδία θα έχει πρόβλημα με τις ΗΠΑ» (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ με το αγαπημένο του «guarantee» ανέλυσε το... Μουντιάλ ξεκαθαρίζοντας ότι στο ματς των «16» η Ολλανδία θα έχει πρόβλημα απέναντι στις ΗΠΑ.

Την απόλυτη στήριξη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ εξέφρασε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ στο περιθώριο της εκπομπής του ΝΒΑ!

Συνήθως ο «Sir» κάνει (όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία) προγνωστικά για το ΝΒΑ, αλλά αυτή τη φορά το...έριξε στο Μουντιάλ και στο επόμενο ματς της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ με αντίπαλο την Ολλανδία για την φάση των «16». Συγκεκριμένα έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα στην εθνική ομάδα της χώρας του λέγοντας ότι «εγγυώμαι ότι η Ολλανδία θα έχει πρόβλημα» δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στον αρχηγό, Τάιλερ Άνταμς.

Μάλιστα δεν έμεινε εκεί... «Θέλω την ισπανία, θέλω την Βραζιλία, θέλω την Γερμανία» ενώ «θέλω την Γαλλία, αν και έχει τον Μπαπέ!»

Δείτε τις απολαυστικές του ατάκες

“I GUARANTEE THE NETHERLANDS IN TROUBLE" 🗣⚽️



Charles is all in on the @USMNT pic.twitter.com/QL5Idqydrk