O Mπένεντικτ Μάθουριν των Πέισερς δεν φοβάται κανέναν και το απέδειξε απέναντι στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

O rookie των Πέισερς πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν και θεωρείται φαβορί μαζί με τον Πάολο Μπανκέρο για να πάρουν το βραβείο του rookie της σεζόν. Ο Μπένεντικτ Μάθουριν είναι... born ready όπως είχαμε στο Gazzetta και τρελαίνει την Ιντιάνα και ολόκληρο το ΝΒΑ.

Κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους πρωτοετείς του ΝΒΑ είναι η αυτοπεποίθηση του και το γεγονός πως δεν φοβάται ποιον έχει απέναντι του. Σέβεται τους σπουδαίους παίκτες, αλλάδεν τους φοβάται.

Πριν καν πατήσει τα παρκέ του ΝΒΑ για επίσημο ματς, το Νο.6 του draft είχε δηλώσει πως «ο ΛεΜπρόν πρέπει να μου δείξει πως είναι καλύτερος μου». Μεγάλα λόγια. Όμως μπορεί να πει κάποις πως στο ματς της Ιντιάνα με τους Λέικερς, η οποία τελείωσε με το νικητήριο τρίποντο του Νέμπχαρντ.

Ο Μάθουριν είχε 23 πόντους, 8 ριμπάουντ, 10/22 σουτ, 3/8 τρίποντα, ενώ ο ΛεΜπρόν μέτρησε 21, 7 ριμπάουντ, 8/22 σουτ και 3/10 τρίποντα. Η απόδοση του βάση αριθμών ήταν λίγο καλύτερη από εκείνη του Βασιλιά. Mάλιστα πριν το ματς έδειξε τον σεβασμό του για τον σταρ των Λέικερς, αναφέροντας πως είναι ο κορυφαίος ever.

Before he played a single NBA game, No. 6 pick Bennedict Mathurin said “[LeBron] is going to have to show me he’s better than me.”



Mathurin vs. LeBron in their first NBA matchup:



Mathurin - 23 PTS, 8 REB, 10/22 FGM, 3/8 3PM, WIN

LeBron - 21 PTS, 7 REB, 8/22 FGM, 3/10 3PM



1-0! pic.twitter.com/6e1wnOlEUc