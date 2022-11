Ο Γκόρντον Χέιγουορντ των Σάρλοτ Χόρνετς υπέστη κάταγμα στον ώμο και αναμένεται να μείνει εκτός για μεγάλο, αλλά αυτή τη στιγμή απροσδιόριστο, χρονικό διάστημα.

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Γκόρντον Χέιγουορντ. Ο φόργουορντ των Σάρλοτ Χόρνετς είχε χάσει 8 σερί ματς με πρόβλημα στον ώμο, με την πρώτη διάγνωση να αναφέρει κάκωση στον ώμο.

Επέστρεψε για τρία ματς, με το όνομά του να συνδέεται σε μερικά σενάρια ανταλλαγών, ωστόσο η επιδείνωση του προβλήματος έφερε νέες εξετάσεις. Αυτές έδειξαν κάταγμα στον ώμο.

Ο Χέιγουορντ αναμένεται να απουσιάσει για μεγάλο διάστημα, αλλά αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Τη φετινή σεζόν ο 32χρονος μετράει 16.3 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ (σε 11 ματς).

Sources: Charlotte’s Gordon Hayward will be sidelined indefinitely due to a fracture in his left shoulder. Hornets expect Hayward to miss time and he is undergoing further evaluations.