Χαλιμπέρτον και Φοξ οι παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ

Οι Ταϊρίς Χαλιμπέρτον των Πέισερς και Ντε'Ααρον Φοξ των Κινγκς αναδείχθηκαν καλύτεροι παίκτες της περασμένης εβδομάδας στο ΝΒΑ.

Στην Ανατολική Περιφέρεια, ο Χαλιμπέρτον οδήγησε την ομάδα της Ιντιάνα σε τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, καθώς επικράτησε κατά σειρά των Χόρνετς (εκτός), Ρόκετς (εκτός) και Μάτζικ (εντός). Συγκεκριμένα σε αυτά τα ματς ο πόιντ γκαρντ των Πέισερς μέτρησε κατά μέσο όρο 21 πόντους, 11 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Αντίστοιχα εξαιρετική ήταν και η εβδομάδα του Φοξ, ο οποίος με τη σειρά του έκανε το 3/3 με τους Σακραμέντο Κινγκς. Η ομάδα της Καλιφόρνια νίκησε τους Νετς, τους Σπερς και τους Πίστονς εντός έδρας σκοράροντας κατά μέσο όρο το εξωπραγματικό νούμερο των 140 πόντων! Ο ίδιος ο Φοξ είχε 25 πόντους και 8 τελικές πάσες ανά αγώνα, σουτάροντας με 60% εντός παιδιάς.

