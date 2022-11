O Πι Τζέι Τάκερ δεν λέει να σκοράρει, αφού έμεινε άποντος στα τρία τελευταία ματς των Σίξερς

Εντάξει ποτέ το σκοράρισμα δεν ήταν το φόρτε του Πι Τζέι Τάκερ. Είναι... μανούλα στην άμυνα, στο να γίνεται βδέλλα απέναντι στον προσωπικό του αντίπαλο, ενώ είναι αυθεντία στο corner 3. Όμως τον τελευταίο καιρό στους Σίξερς δεν βάζει καλάθι ούτε με... αίτηση.

Ο έμπειρος φόργουορντ δυσκολεύεται πολύ στα τρία τελευταία ματς της Φιλαδέλφεια και έχει μείνει άποντος. Eίχε 0 πόντους χωρίς να πάει σουτ κόντρα στη Γιούτα σε 30 λεπτά, έμεινε άποντος με 0/1 σουτ κόντρα στους Μπακς σε 32 λεπτά, ενώ είχε 0/1 και κόντρα στη Μινεσότα.

Ο Τάκερ υπέγραψε συμβόλαιο 33 εκατ. δολαρίων πριν λίγους μήνες με τους Σίξερς και σίγουρα οι τελευταίες του εμφανίσεις και το απόλυτο 0 στην επίθεση δεν τους αφήνουν ικανοποιημένους.

PJ Tucker’s last 3 games for Philadelphia:



0 PTS, 33 MIN, 0/1 FG 🏃‍♂️

0 PTS, 32 MIN, 0/1 FG 🏃‍♂️

0 PTS, 30 MIN, 0/0 FG 🏃‍♂️



Tucker signed a 3-year, $33 Million deal with Philadelphia. pic.twitter.com/rSyDNQWTIb