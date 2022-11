Μετά από πάρα πολλές δυσκολίες και προβλήματα τραυματισμών, ο Τζον Γουόλ ένιωσε το ΝΒΑ να τον απομακρύνει αλλά εκείνος βρήκε ξανά τον δρόμο του στους Κλίπερς.

Τα χρόνια περνάνε γρήγορα και όσο πιο δυνατά αφήσεις το αποτύπωμά σου, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η παρουσία σου στα βιβλία της ιστορίας. Για τον Τζον Γουόλ βέβαια, το τέλος όχι απλώς δεν έχει έρθει, αλλά αργεί πολύ ακόμα. Ένα τέλος που έχει συναντήσει πολλές φορές με τα ίδια του τα μάτια, αλλά αποφάσισε να πάρει στα χέρια του μολύβι και να γράψει πάλι από την αρχή.

Μπορεί να μην είναι ο ίδιος σταρ που ήταν κάποτε, ωστόσο στους Κλίπερς υπέγραψε ένα συμβόλαιο που αναζωογόνησε την καριέρα του το καλοκαίρι. Στην αρχή ήταν το πρόβλημα στον αχίλλειο, η μόλυνση που παραλίγο να του... στερήσει το πόδι και έπειτα ήρθαν οι Ρόκετς.

Ο ίδιος τόνισε τις δυσκολίες τις οποίες πέρασε την περσινή σεζόν, όταν και παραγκωνίστηκε στο πρότζεκτ του Χιούστον, για χάρη των Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και Τζέιλεν Γκριν. Από... μέντοράς τους τελικά έγινε ο αποδιοπομπαίος τράγος, χωρίς να βρει χώρο δράσης ως «ρουκέτα».

«Νευριασμένος, νευριασμένος ως εκεί που δεν πάει. Ήθελα να παίξω μπάσκετ. Μου είπαν πως έκανα καλή χρονιά και ανυπομονούν να με έχουν πίσω για να χτίσουμε και να βοηθήσω τους νεαρούς». Κάτι τέτοιο δε συνέβη ποτέ. Ο Γουόλ αναγκάστηκε να αναζητήσει μία νέα στέγη, στην οποία νιώθει πολύ καλύτερα έχοντας μερικούς ακόμα βετεράνους δίπλα του.

Ο Γουόλ ψάχνει τη δική του ευκαιρία για τίτλο με τους Κλίπερς

Μπορεί οι big-3 των Κλίπερς να μην έχουν περάσει πάρα πολύ χρόνο μαζί, αλλά δίπλα στους Λέοναρντ και Τζορτζ, ο Γουόλ νιώθει δεδομένα πολύ πιο ασφαλής. Κόντρα στους Σπερς σημείωσε 15 ασίστ στα νούμερά του. Περισσότερες είχε μόνο ο Κρις Πολ τα τελευταία πέντε χρόνια, από ένα παιχνίδι του 2017, όταν και μοίρασε 17.

Ο Γουόλ δεν έσπασε απλά τον τοίχο με τη στάμπα του «τελειωμένου», τον υπερπήδησε. Βαδίζοντας στα 32 του πλέον έχει κίνητρο να συνεχίσει να δείχνει σε όλους πως παρά τα προβλήματα παραμένει ένας All-Star ικανός να συμπορευτεί με τους στόχους πρωταθλητισμού μίας ομάδας. Σε μία λίγκα που όπως και ο ίδιος δήλωσε, δεν κατάφερε να χωρέσει τους Καρμέλο Άντονι, Ντουάιτ Χάουαρντ, η δική του αύρα κινείται σε μία εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. «Και εγώ ένιωθα τη λίγκα να με διώχνει. Αν δεν είχα τον επαγγελματισμό που έδειξα την προηγούμενη σεζόν και δε μου δινόταν η ευκαιρία στους Κλίπερς, δεν ξέρω πού θα ήμουν τώρα».

Και αν οι Κλίπερς παραμείνουν υγιείς, τότε ο Γουόλ θα έχει μία μοναδική ευκαιρία να φτάσει ως ένας contender στα playoffs. When the going gets tough the tough get going...