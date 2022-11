Ο Τζα Μοράντ τραυματίστηκε στον αριστερό του αστράγαλο και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στους Μέμφις Γκρίζλις.

Πραγματικός συναγερμός ήχησε στο Μέμφις μετά τον τραυματισμό του Τζα Μοράντ τρία λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα με την Οκλαχόμα.

Ο σούπερ σταρ των Γκρίζλις φάνηκε να έχει πρόβλημα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού, ενώ χρειάστηκε να αποχωρήσει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. Αν μη τι άλλο ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη για το Μέμφις, το οποίο άφησε να περάσει σε... δεύτερη μοίρα η νίκη επί της Θάντερ.

Μάλιστα ο Μοράντ έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική εκκίνηση στη σεζόν καθώς σε 13 ματς έχει κατά μέσο όρο 29.3 πόντους, 6.8 ασίστ και 6.2 ριμπάουντ.

Δείτε τι έγινε

Ja Morant was helped off the floor after an apparent injury to his ankle. pic.twitter.com/9b5a6w5LXh