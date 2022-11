Oι Νάγκετς θα στερηθούν τις υπηρεσιές του Νίκολα Γιόκιτς για το ματς κόντρα στους Νικς.

Με μια σημαντική απουσία θα υποδεχθούν τους Νικς (05:00) οι Νάγκετς. Ο Νίκολα Γιόκιτς μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού και δεν θα μπορέσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Ντένβερ.

Ο Joker που έχει κατακτήσει δύο σερί βραβεία MVP του ΝΒΑ, μετρά φέτος 20.8 πόντους, 9.5 ριμπάουντ, 8.9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 13 ματς με τη φανέλα των Νάγκετς και για άλλη μια σεζόν αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της ομάδας.

Τη θέση του του σέντερ για το ματς με τη Νέα Υόρκη θα πρέπει να καλύψει ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν και ο Τζεφ Γκριν σε κοντά σχήματα.

