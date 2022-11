O Ντι'Άντζελο Ράσελ έγινε πρωταγωνιστής σε ένα πρωτοφανές σκηνικό κόντρα στους Σανς, καθώς δεν αντιλήφθηκε πως είχε γίνει αλλαγή και άφησε την ομάδα του να αμύνεται με τέσσερις παίκτες.

Οι Τίμπεργουλβς έμοιαζαν αρκετά αποδιοργανωμένοι στην ήττα από τους Σανς με 117-129 στο γήπεδό τους και η φάση με πρωταγωνιστή τον Ντι'Αντζελο Ράσελ μπορεί να μιλήσει από μόνη της.

Ο άσος της Μινεσότα βρισκόταν δίπλα στη γραμματεία έτοιμος να περάσει αλλαγή στη θέση του Πρινς, ενώ ο συμπαίκτης του Τζέιλεν Νόουελ επιχειρούσε να μειώσει για την ομάδα του από τη γραμμή των βολών.

DLo stays on the sideline while the Timberwolves play 4v5 😅 pic.twitter.com/FlrGzxfE7E