Τέρνερ: «Είμαι ο κορυφαίος μπλοκέρ στον κόσμο» (vid)

Ο Μάιλς Τέρνερ θεωρεί πως δεν έχει αντίπαλο στον τομέα του μπλοκ.

Οι Πέισερς επικράτησαν των Πέλικανς με 129-122 σε μια αναμέτρηση που ο Μάιλς Τέρνερ πέτυχε ένα milestone σε μια κατηγορία που λατρεύει. Ο σέντερ της Ιντιάνα έπιασε τα 1000 μπλοκ στην καριέρα του και έκανε δηλώσεις μετά το ματς (είχε 37 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 μπλοκ), δείχνοντας την αυτοπεποίθηση του: «Νομίζω πως είμαι ο κορυφαίος μπλοκέρ στον κόσμο. Θα συνεχίσω να έχω αυτή την αυτοπεποίθηση».

Φέτος ο Τέρνερ είναι μακράν ο καλύτερος μπλοκέρ της λίγκας, αφού έχει 3.4 τάπες ανά παιχνίδι, με τον Μπρουκ Λόπεζ και τον Ίβιτσα Ζούμπατς να είναι δεύτεροι με 2.5 κατά μέσο όρο. Aπό τους εν ενεργεία παίκτες μόνο ο Σερζ Ιμπάκα βρίσκεται στην all time 25άδα με 1.757 μπλοκ, ενώ ο Ντουάιτ Χάουαρντ που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ταϊβάν είναι 13ος με 2.228.

Oι Πέισερς βρίσκονται στην 7η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 5-5 και για άλλη μια σεζόν, ο Μάιλς αποτελεί τον κορυφαίο αμυντικό τους. Από τους καλύτερους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο ΝΒΑ.

Myles Turner after getting his 1,000th career block: "I think I'm the best shot-blocker in the world, and I'm going to stay with that confidence." #Pacers @PacersJJ pic.twitter.com/t7U1Osdm4B