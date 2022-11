Στο πρωτόκολλο κορονοϊού μπήκε λίγες ώρες μετά το ματς με τους Μπακς ο Ρούντι Γκομπέρ, που θα τεθεί λίγο διάστημα εκτός των υποχρεώσεων των Τίμπεργουλβς.

Χωρίς τον Ρούντι Γκομπέρ θα αναγκαστούν να πορευτούν για το επόμενο χρονικό διάστημα οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, καθώς ο Γάλλος ψηλός εντάχθηκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού.

Η είδηση αυτή, έφτασε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα από τον Σαμς Τσαράνια λίγες ώρες μετά το ματς με τους Μιλγουόκι Μπακς, στο οποίο ηττήθηκαν χάρη στην εμφάνιση του «τριπλού» Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μάλιστα, οι Τίμπεργουβλς που βρίσκονται στο 4-5 έπειτα από 9 αναμετρήσεις στο ξεκίνημα της σεζόν, συνεχίζουν το πρόγραμμά τους τα ξημερώματα της Κυριακής (06/11, 02:00) με αντίπαλο τους Ρόκετς.

Ο Γκομπέρ βρίσκεται εκτός της λίστας των «διαθέσιμων» ενώ θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες το πότε θα επιστρέψει.

