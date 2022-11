Συγκλονίζει το NBA η υπόθεση του Τζος Πρίμο, με την πρώην ψυχολόγο των Σαν Αντόνιο Σπερς να τον καταγγέλλει για εννέα περιστατικά σε βάρος της.

Η υπόθεση του Τζος Πρίμο θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, αφού η πρώην ψυχολόγος των Σαν Αντόνιο Σπερς, Χίλαρι Κότεν προέβη σε καταγγελία.

Ο γκαρντ των «σπιρουνιών» έγινε waive από την ομάδα, υποστηρίζοντας πως θέλει να ασχοληθεί με θέματα της ψυχικής του υγείας, όμως φαίνεται πως οι λόγοι ήταν εντελώς διαφορετικοί από αυτό που ο ίδιος επικοινώνησε.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, η ψυχολόγος των Σπερς καταγγέλλει εννέα απόπειρες άσεμνης συμπεριφοράς σε βάρος της τον Δεκέμβριο του 2021, με την ομάδα να μην αντιδρά.

Η δικηγόρος της κάνει λόγο για επανειλημμένες αναφορές που αγνοήθηκαν από τους Σπερς τον Ιανουάριο του 2022, γεγονός που αν αποδειχθεί πως ισχύει εκθέτει σε πολύ μεγάλο βαθμό, πέραν από τον Πρίμο και την ίδια την ομάδα. Ο ίδιος παρόλα αυτά ισχυρίζεται πως όλα αυτά είναι ψευδείς χαρακτηρισμοί.

«Η 40χρονη ισχυρίζεται ψευδώς ότι ο Τζος Πρίμο εμφανίστηκε γυμνός σε συναντήσεις μαζί της. Οι ισχυρισμοί της είναι αποτέλεσμα της φαντασίας της. Ο αθλητής δεν γνώριζε ότι τα γεννητικά του όργανα φαίνονταν από το αθλητικό του σορτς. Αναρωτιόμαστε γιατί δεν τον ενημέρωσε.

Ο Τζος Πρίμο είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση από αυτές τις καταγγελίες και από την αποδέσμευσή του από την ομάδα, ενώ αναζητά τρόπους για να αντιμετωπίσει το τραύμα που του έχει δημιουργηθεί από τις κατηγορίες της Χίλαρι Κότεν που προστέθηκε σε όσα είχε υποστεί ως παιδί. Ανυπομονεί να καθαρίσει το όνομά του και να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA» αναφέρει ο δικηγόρος του.

