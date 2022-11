Ο Ματ Ράιαν είναι ένας...γνήσιος σουτέρ του 45% από την περιφέρεια για τους Λος Άντζελες Λέικερς και και μετά το τρίποντο που έφερε το ματς με τους Πέλικανς στην παράταση-νίκης μπορεί να αποδείξει πως μεγαλώνει μέσα από αυτό!

Ο Ματ Ράιαν ήταν ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης των Λέικερς με τους Πέλικανς κατά την οποία η ομάδα του Λος Άντζελες σημείωσε τη δεύτερη νίκη της για τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ. Μία στιγμή αρκούσε! Για μερικά δευτερόλεπτα κλήθηκε να πάρει... στις πλάτες του, τόσο τους συμπαίκτες του όσο και το κοινό που παρακολουθούσαν την μπάλα σε όλη την πορεία προς το καλάθι όταν ο φόργουορντ των «λιμνάνθρωπων» σούταρε από το αγαπημένο του σημείο!

🎥 Every angle of Matt Ryan's buzzer-beater to force OT! pic.twitter.com/YKPIZ5laht — NBA (@NBA) November 3, 2022

Ο Ράιαν είναι ο παίκτης που... ζει και πεθαίνει μέσα από το περιφερειακό σουτ. Δύσκολα θα τον δεις να πλησιάζει πολύ κοντά στο καλάθι. Πρόκειται για έναν πολύ καλό αμυντικό που γνωρίζει ταυτόχρονα τις δυνατότητες του πίσω από το τόξο και φροντίζει να το "φωνάζει" ανά διαστήματα. Η ιστορία της ζωής του είναι εντυπωσιακή. Από ντελιβεράς και υπάλληλος σε νεκροταφείο, βρέθηκε στους τελικούς του ΝΒΑ με τους Μπόστον Σέλτικς την περασμένη σεζόν.

Το περασμένο καλοκαίρι στο Summer League του Λας Βέγκας ως Κέλτης ευστόχησε σε νικητήριο καλάθι απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς. Τρίποντο εκτός ισορροπίας με το ένα χέρι και τη χρήση του ταμπλό. Μία εικόνα παρεμφερής με εκείνη που οδήγησε τη νέα του ομάδα, τους Λέικερς, στην παράταση με τους Πέλικανς για να έρθει αργότερα η νίκη.

Στον αγώνα της preason, όπου οι Λέικερς επικράτησαν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ο Ράιαν σκόραρε 20 πόντους με 6/9 τρίποντα και δήλωνε... «Τα πρώτα δύο παιχνίδια έβλεπα ένα σωρό σουτ να χτυπούν στο πίσω μέρος και να μπαινοβγαίνουν. Ήξερα λοιπόν ότι σούταρα καλά και απλά έπρεπε να συνεχίσω να σουτάρω και ένα από αυτά τα παιχνίδια θα... μου έκανε κλικ. Ξέρω ότι μπορώ να σουτάρω με τους καλύτερους και θα συνεχίσω να βελτιώνομαι και να παραμένω έτοιμος για τις ευκαιρίες μου».

Και ενώ οι Λέικερς ψάχνουν... απεγνωσμένα τον σουτέρ που θα τους αλλάξει επίπεδο η λύση του Ματ Ράιαν που έχει ποσοστό 45% από την περιφέρεια ίσως ηχεί καλύτερα στα αυτιά του Ντάρβιν Χαμ!

Matt Ryan this season:



— 45 3P% (leads Lakers)

— 0 free throw attempt

— 1 assist



Pure shooter. pic.twitter.com/EGhc5kdOiO — StatMuse (@statmuse) November 3, 2022

Οι 5 αγώνες του Ράιαν από το τρίποντο:

vs. Γουόριορς 1/3 33.3%

vs. Κλίπερς 1/2 50%

vs. Νάγκετς 2/3 66.7%

vs. Πέλικανς 3/9 33.3%