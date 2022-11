Ο Ουντόκα αναλαμβάνει τους Νετς

Ο Ίμε Ουντόκα αναλαμβάνει τους Μπρούκλιν Νετς αντί του Στιβ Νας, παίρνοντας την σχετική άδεια από τους Σέλτικς που δεν αξιώνουν αποζημίωση για τον πρώην προπονητή τους που είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό μιας σεζόν.

Στην περσινή rookie σεζόν του, ο Ουντόκα οδήγησε τους Σέλτικς ως τους NBA Finals όπου ηττήθηκαν από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς όμως τιμωρήθηκε πρόσφατα με ποινή αποκλεισμού για τη σεζόν 2022-23 καθώς παραβίασε τον εσωτερικό κανονισμό του οργανισμού για σύναψη σχέσης με γυναίκα υπάλληλο του συλλόγου.

Το συμβόλαιό του με τους Σέλτικς είχε «παγώσει» και σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, η συμφωνία ανάμεσα σε Νετς και Ουντόκα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 48 ωρών ενώ οι Σέλτικς δεν θα ζητήσουν αποζημίωση.



