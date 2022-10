Mπάρκλεϊ για ΛεΜπρόν: «Δεν πρέπει να ζητάμε από έναν 38χρονο να είναι ο κορυφαίος στην ομάδα του» (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ μίλησε για την κατάσταση στους Λέικερς και έδωσε μια συμβουλή στον ΛεΜπρόν Τζείμς

Οι Λέικερς έχασαν και το δεύτερο τους ματς, αυτή τη φορά από τους Κλίπερς και άλλη μια σεζόν δεν ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ μίλησε για τους λιμνάνθρωπους και αναφέρθηκε στο status του ΛεΜπρόν, αλλά και στον Άντονι Ντέιβις που δεν δικαιώνει τις προσδοκίες που υπήρχαν για εκείνον.

«Ο ΛεΜπρόν είναι ο κορυφαίος της γενιάς του και ένας εκ των κορυφαίων της ιστορίας. Αλλά στην ηλικία του, δεν θα πρέπει να ζητάμε από έναν 38χρονο να είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Ειδικά τώρα που έχει τον Άντονι Ντέιβις. Παλιά έλεγα πως σε 5-6 χρόνια ο Ντέιβις θα γίνει ο κορυφαίος της λίγκας και πλέον το όνομα του ούτε αναφέρεται. Αν είσαι ο ΛεΜπρόν, πρέπει να... σπρώξεις τους συμπαίκτες σου. Έχει αυτή την ευθύνη ο ΛεΜπρόν», ήταν τα λόγια του.

“I got to challenge LeBron. He’s got to come after AD... We should not be asking a 38-year old guy to be the best player on his team.”



