Ο Σέξτον εξέθεσε τον Γιόκιτς με τις ντρίμπλες του και ο Σέρβος δεν το πήρε... ψύχραιμα.

Toν Νοέμβρη του 2021 παραλίγο να έχουμε... δράματα στο παρκέ στο ματς των Χιτ με το Ντένβερ. Μια αγκωνιά εκτός φάσης του Μόρις στον Γιόκιτς, είχε σαν αποτέλεσμα ο Σέρβος να νευριάσει και να τον «γκρεμίσει» στο παρκέ, να τον κατεδαφίσει με όλη του τη δύναμη

Για αυτή τη φάση ο Μόρις έχει χάσει πάνω από 30 ματς και μάλιστα είχε κάνει επίθεση μέσω των δηλώσεων του στον Γιόκιτς. «Είναι ένας αληθινός τραυματισμός. Φαντάσου ένα χοντρό παιδί 135 κιλών να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί και να έρχεται σε άμεση επαφή με τη σπονδυλική στήλη σου. Όπως είπα θα επιστρέψω».

Τώρα ο Joker έχει άλλο ένα περιστατικό που δεν συγκρατεί τα νεύρα του, αυτή τη φορά στην πρεμιέρα των Νάγκετς μέσα τη Γιούτα. Ο Σέξτον τον ζάλισε για να πετύχει το καλάθι και στην επόμενη φάση ο Νίκολα τον... κατεδάφισε, δείχνοντας τα νεύρα του.

ANGRY JOKIC: Collin Sexton cooked Nikola Jokic, then Jokic barreled him over on the other side of the floor.



Sexton dropped 20 PTS in 20 MIN to help Utah upset Denver!



Thoughts? 🤔@iam_johnw pic.twitter.com/xPrrDN0YyX