Μόρις για Γιόκιτς: «Ένα χοντρό παιδί 135 κιλών με χτύπησε στη σπονδυλική μου στήλη» (vid)

Ο Μάρκους Μόρις δεν έχει ξεχάσει το πισώπλατο χτύπημα του Νίκολα Γιόκιτς.

Χαμός είχε γίνει στο Χιτ-Νάγκετς πριν από περίπου 2 μήνες, όπου ο Νίκολα Γιόκιτς γκρέμισε πισώπλατα τον Μάρκους Μόρις, απαντώντας έτσι στην αγκωνιά εκτός φάσης του πρώτου.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έβαλε στην... εξίσωση και τα αδέρφια του που πήραν εισιτήρια και βρέθηκαν στην FTX Arena για να... προστατεύσουν τον αδερφό τους στο επόμενο ματς Χιτ-Νάγκετς.

Για τη φάση όπου τον χτύπησε πισώπλατα ο Joker μίλησε ο Μόρις (έχει χάσει 30 ματς εξαιτίας του χτυπήματος) και έδειξε πως δεν έχει ξεχάσει τη συπεριφορά του αντιπάλου του, κάνοντας επίθεση στον ηγέτη των Νάγκετς. «Είναι ένας αληθινός τραυματισμός. Φαντάσου ένα χοντρό παιδί 135 κιλών να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί και να έρχεται σε άμεση επαφή με τη σπονδυλική στήλη σου. Όπως είπα θα επιστρέψω», ανέφερε.

Markieff Morris sounds off on his altercation with Jokic. pic.twitter.com/qMxxYdLxxH