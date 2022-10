Tόμπσον: «Οι Γουόριορς εμπνεύστηκαν από το τίκι-τάκα της Μπαρτσελόνα» (vid)

Ο Κλέι Τόμπσον έκανε μια φοβερή δήλωση για τον τρόπο επίθεσης των Γουόριορς και έβγαλε το... καπέλο στον Κερ και στο τίκι-τάκα της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα έζησε τις καλύτες στιγμές της ιστορίας της από το 2009 μέχρι το 2015, αφού με τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της και τον Λίο Μέσι να κάνει πράματα και θάματα στο γήπεδο, κατέκτησε τρία Champions League και 5 πρωταθλήματα.

Το χαρακτηριστικότερο στοιχείο στο παιχνίδι των Καταλανών του Γκουαρδιόλα εκείνη την εποχή ήταν το τίκι-τάκα που περιελάμβανε κατοχή της μπάλας και το χτίσιμο της κάθε επίθεσης ξεκινούσε από την άμυνα για να καταλήξει στον τελικό αποδέκτη. Λάτρευε την άμεση ανάκτηση κατοχής και φημιζόταν για την αλλαγή ρυθμού κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, επιλέγοντας πότε θα πατήσουν γκάζι για να τελειώσουν τον αντίπαλο και πότε θα καταβάσουν για να τον... κοιμίσουν με τις πολλές πάσες και να χτυπήσουν στη συνέχεια.

Και τώρα έρχεται ο Κλέι Τόμπσον που με τους Γουόριορς κατέκτησε 4 πρωταθλήματα από το 2015 μέχρι σήμερα για να αποκαλύψει από που εμπνεύστηκε το επιθετικό πλάνο των πολεμιστών, τονίζοντας πως έγινε από το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα. «Θα δώσω τα εύσημα στον Στιβ Κερ. Ήρθε στην ομάδα και ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα... καυτό. Μας έδωσε το τέλειο παράδειγμα με τη Μπαρτσελόνα και το τίκι-τάκα. Εμείς βρίσκαμε πάντα τον ελεύθερο παίκτη και δεν σταματούσαμε την κίνηση. Αυτό βοήθησε και εμένα και τον Στεφ», ανέφερε στο TNT.

Klay Thompson says Steve Kerr and the Warriors base their game on Barcelona’s tiki-taka 🤝 pic.twitter.com/GPGSTELZlH