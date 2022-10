Ο Άντονι Ντέιβις δεν τα πάει καλά τα τελευταία δύο χρόνια στα jump shots και οι αριθμοί λένε την αλήθεια.

Στη... φούσκα και στο πρωτάθλημα του 2020 ο Άντονι Ντέιβις ήταν εκπληκτικός, βοηθώντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τους Λέικερς να κατακτήσουν τον τίτλο. Όμως στις δύο σεζόν που ακολούθησαν, ο Unibrow ψάχνει τα πατήματα, όντας αρκετά άστοχος στα jump shots που παίρνει. Και αυτό έγινε και στην αναμέτρηση της πρεμιέρας κόντρα στους Γουόριορς.

Σύμφωνα με τον Kirk Goldsberry, ο Ντέιβις ήταν ο λιγότερο αποδοτικός παίκτης στο ΝΒΑ στα jump shots τις τελευταίες 2+ σεζον. Στη λίστα με τους 178 παίκτες που έχουν επιχειρήσει τουλάχιστον 500 σουτ από το ξεκίνημα της σεζόν 2020-21, ο Άντονι έχει το χαμηλότερο ποσοστό που βρίσκεται στο 35.99%. Κανέίς άλλος από αυτούς τους παίκτες δεν έχει κάτω από 40%.

Kόντρα στους πρωταθλητές Γουόριορς είχε 27 πόντους με 10/22 εντός παιδιάς και 0/3 τρίποντα.

Anthony Davis is the least efficient jump shooter in the NBA over the last 2+ seasons.



Among 178 players that have attempted at least 500 jump shots since the beginning of the 2020-21 season, Davis has logged the lowest eFG% on those shots at 35.99 - no other player is below 40 pic.twitter.com/Ug4DD5QQiB