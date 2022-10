Ο Τεό Μαλεντόν δεν έμεινε για... μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ομάδα, καθώς συμφώνησε με τους Σάρλοτ Χόρνετς για two way συμβόλαιο.

Μετά την θητεία του στην Οκλαχόμα τα δύο τελευταία χρόνια, ο Γάλλος γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάρλοτ καθώς συμφώνησε με την Θάντερ για two way συμβόλαιο.

Ο Σαμς Τσαράνια από το «The Athletic» έκανε λόγο για συμφωνία του Μαλεντόν με τους Χόρνετς συνεχίζοντας κανονικά την καριέρα του στο ΝΒΑ.

Μέχρι στιγμής μετράει 116 ματς στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, έχοντας κατά μέσο όρο 8.8 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ, σουτάροντας με 32% στα τρίποντα.

