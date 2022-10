Άτυχος στάθηκε ο Τζέιλεν Σαγκς στο ματς της preseason κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς, καθώς αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Πριν καλά καλά συμπληρωθούν οκτώ λεπτά αγώνα στην αναμέτρηση του Ορλάντο με το Ντάλας, ο Τζέιλεν Σαγκς παραπάτησε και έκτοτε δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ξανά.

Μάλιστα χρειάστηκε να αποχωρήσει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, ενώ στη συνέχεια υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν ήταν ανησυχητικά ωστόσο αναμένεται και η επίσημη τοποθέτηση της ομάδας αναφορικά με την κατάστασή του.

Ο Σαγκς είχε επιλεγεί στο νούμερο «5» του draft το 2021 και πέρυσι μέτρησε κατά μέσο όρο 11.8 πόντους και 4.4 ασίστ σε 48 παιχνίδια.

Jalen Suggs was helped back to the locker room with an apparent leg injury



Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/Fnn5p5ni6p