Αντετοκούνμπο: «Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για το μπάσκετ, χωρίς να μιλήσει για τον Κόμπι»

Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Κόμπι Μπράιαντ ήταν ξεχωριστή. Με τον Giannis να μιλάει για την επιρροή που είχε ο Κόμπι στο παιχνίδι του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διάλεξε να τιμήσει τον Κόμπι Μπράιαντ στο Άμπου Ντάμπι. Η μπλούζα με τη μορφή του Μπράιαντ δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Ο Giannis ρωτήθηκε, μετά την ήττα των Μπακς από τους Χοκς, για την επιρροή που είχε πάνω του ο Μπράιαντ. Με τον Αντετοκούνμπο να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη φιλοσοφία του Κόμπι.

Τόνισε ότι ήταν ένας από τους κορυφαίους του αθλήματος γιατί δε βαρέθηκε ποτέ!

«Είχα αρκετές μπλούζες μαζί μου. Αποφάσισα να τη φορέσω σήμερα. Γνώρισα τον Κόμπι ελάχιστα, δεν θα το παίξω ότι είμαι ο καλύτερός του φίλος. Κάποιοι αναφέρουν το όνομά του για να αποσπάσουν προσοχή. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν παίξει μπάσκετ, λατρεύω το ταξίδι του, πως ξεκίνησε, πως μπήκε στη λίγκα, πως βελτιώθηκε. Μπορεί να ήταν ένας από τους κορυφαίους, αλλά ήταν πάντα περίεργος να μάθει περισσότερα», είπε ο Greek Freak.

Και συνέχισε: «Στο τέλος της ημέρας δεν είναι μόνο το ταλέντο, αυτό θα σε πάει μέχρι ενός σημείο. Παίζει ρόλο πόσο πειθαρχημένος είσαι, πόσο μπορείς να ξυπνάς καθημερινά και να θέλεις να βρεις τρόπους για να βελτιωθείς, να μην είσαι ικανοποιημένος. Νομίζω ότι οι κορυφαίοι παίκτες δεν βαρέθηκαν ποτέ. Κάθε μέρα ήθελαν να ανακαλύψουν κάτι, μία νέα πρόκληση. Κάτι που θα τους υπαγορεύσει πως πρέπει να γίνουν σπουδαίοι, να κυριαρχήσουν ακόμη περισσότερο. Να δημιουργήσουν στιγμές, τέχνη, όπως το ονομάζω. Ο Κόμπι δεν βαρέθηκε ποτέ. Ακόμη και όταν τραυματίστηκε βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει, στο τελευταίο ματς του είχε 60 πόντους. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για το μπάσκετ, χωρίς να μιλήσει για τον Κόμπι».

Giannis speaks on how Kobe Bryant's journey has inspired him, and his Kobe Bryant t-shirt. pic.twitter.com/0dl60FEnRt