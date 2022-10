Αντετοκούνμπο: «Όταν αποσυρθώ θέλω να εξαφανιστώ, που είναι ο Ντάνκαν;» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κέφια και αυτό φάνηκε με τις ατάκες του στο NBA Radio.

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Γκρίζλις, σε ένα ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλειψε όμως το απόλαυσε από τον πάγκο, τρώγοντας ποπ-κορν και κάνοντας χαρούμενα τα παιδιά με τα αυτόγραφα που υπέγραψε. Ο Έλληνας σταρ έδωσε συνέντευξη στο NBA Radio και όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια του όταν αποσυρθεί από το μπάσκετ κάποια στιγμή, η απάντηση του ήταν όλα τα λεφτά.

«Όταν αποσυρθώ από το παιχνίδι, θέλω να εξαφανιστώ. Θέλω να πάω κάπου όπου δεν θα με αναγνωρίζουν, θέλω να γίνω σαν τον Τιμ Ντάνκαν. Που είναι ο Τιμ Ντάνκαν;», ήταν τα λόγια του Greek Freak που φέτος θέλει να επιστρέψει στον... θρόνο του μετά το πρωτάθλημα που πήρε το 2021 και αυτό που έχασε το 2022 (κατέληξε στους Γουόριορς του Κάρι).

O Γιάννης δεν σταματά να μας χαρίζει φοβερές ατάκες!

"When I retire from this game I want to disappear. I want to go somewhere where they're not going to know me... I want to be like Tim Duncan. Where the hell is Tim Duncan?!" 😅



Giannis Antetokounmpo on his plans post-basketball careerpic.twitter.com/FFtQl2EOwz