Eίναι ένας από τους πιο διάσημους αθλητές στη χώρα του, ανεξαρτήτου αθλήματος και φάνηκε για άλλη μια φορά. Ο Ρούι Χατσιμούρα... πολιορκήθηκε από τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στην χώρα του την Ιαπωνία για τα NBA preseason games.

Σε μια φωτογραφία που κυκλοφορεί ο παίκτης των... μάγων κάνει δηλώσεις και τον έχουν περικυκλώσει αμέτρητοι δημοσιογράφοι. Κυριολεκτικά κρέμονται από πάνω του για μία ατάκα. Μην ξεχνάμε πως ο Χατσιμούρα έγινε ο πρώτος Ιάπωνας παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που επιλέγεται στον πρώτο γύρο του draft. Σίγουρα δεν πρόκειται να ξεχάσει το ταξίδι στη χώρα του ο Ρούι και ειδικά μετά τον... χαμό που γίνεται για πάρτη του.

The media craze for Washington’s Riu Hachimura during their trip to Japan for the 2022 NBA preseason is insane!



In 2019, Hachimura was the first Japanese player in NBA history to be selected in the first round.



Japanese legend! 🇯🇵 pic.twitter.com/64CW81ZQy6