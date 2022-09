Η περίπτωση του Τζόρνταν Κλάρκσον έχει πολλούς θαυμαστές στους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά μπορεί να «ναυαγήσει» προτού καν αποκτήσει «σάρκα και οστά» λόγω των ανταλλαγμάτων.

Ο Τζόρνταν Κλάρκσον θα μπορούσε να αποτελέσει την τέλεια προσθήκη στο ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς. Ο καλύτερος 6ος παίκτης, συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με το Athletic, οι Μπακς έχουν δείξει μπόλικο ενδιαφέρον για τον πρώην παίκτη των Λος Άντζελες Λείκερς, ο οποίος δύσκολα θα μείνει στους υπό ανακατασκευή Γιούτα Τζαζ, με τον Ντάνι Έιντζ να αναζητεί την κατάλληλη ομάδα και τα πιο ελκυστικά ανταλλάγματα για να πει το «ναι».

Και εκεί φαίνεται να... κολλάει η υπόθεση, προτού καν αρχίσει. Με τους Μπακς να μην έχουν πολλούς παίκτες προς παραχώρηση και την ιδέα της επιστροφής του Τζορτζ Χιλ στη Γιούτα (ήταν εκεί τη σεζόν 2016-2017) να αποτελεί αιτία για να μην γίνει τίποτα.

The Milwaukee Bucks have shown ‘a lot’ of interest in Jordan Clarkson, per @Tjonesonthenba



“But the Jazz would have had to take back George Hill in a potential trade, and they weren’t going to do that. That was kind of a non-starter for them.”



(Via The Bill Riley Show) pic.twitter.com/zZSYEm0KF4