Ο Κόμπι Μπράιαντ έκανε ξεκάθαρο πως η Team USA θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο το 2008 στο Πεκίνο και οι ΛεΜπρόν, Γουέιντ εξηγούν πως... τρομοκράτησε τον τότε συμπαίκτη του στους Λέικερς, Πάου Γκασόλ!

Το ντοκιμαντέρ για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο των ΗΠΑ με τίτλο «The Redeem Team» θα βγει στις οθόνες από το Netflix στις 7 Οκτωβρίου, ωστόσο και μόνο τα teaser αρκούν για να εκτοξεύσουν την ανυπομονησία.

Οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ντουέιν Γουέιντ αφηγούνται γλαφυρά την ιστορία με τον Κόμπι Μπράιαντ να δίνει το στίγμα με την έναρξη. Ο «Black Mamba» δε νοιαζόταν αν ο Γκασόλ ήταν συμπαίκτης του στους Λέικερς και του απέδειξε πως οι ΗΠΑ δε χάνουν το χρυσό.

«Ο Κόμπι είπε να θέσουμε τον τόνο από το ξεκίνημα. "Τρέχω πάνω στο @@@μένο στήθος του Γκασόλ" μας λέει», αναφέρει ο ΛεΜπρόν, που αντιλήφθηκε εκείνη τη στιγμή πως δε θα χάσει η ομάδα του το μετάλλιο. «Ορκίζομαι ότι στην πρώτη κατοχή έτρεξε πάνω του και εμείς αναρωτιόμασταν... Το έκανε αυτό στον συμπαίκτη του στους Λέικερς; Δεν πρόκειται να χάσουμε, το καταλάβαμε αμέσως».

Από την πλευρά του ο Ντουέιν Γουέιντ είδε στα μάτια του Γκασόλ την απορία που είχε, μετά από τα πεπραγμένα του Κόμπι. «Στην πρώτη κατοχή έπεσε πάνω στον Γκασόλ και εκείνος αναρωτιόταν "τι συμβαίνει";» αναφέρει ο θρυλικός γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ και αναμένουμε την 7η Οκτωβρίου για να μάθουμε ακόμα περισσότερες ιστορίες από εκείνη την ομάδα των ΗΠΑ.

In 2004, the US Olympic Men's Basketball team lost the gold and sought redemption in Beijing 2008. @KingJames, @DwyaneWade, and Kobe Bryant led The Redeem Team. This is that story. #TUDUM pic.twitter.com/95MCsOQ6h3