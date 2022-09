Ο Κώστας Αντετοκούνμπο επιστρέφει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το ΝΒΑ έχοντας συμφωνήσει με τους Σικάγο Μπουλς για τη συμμετοχή του στο training camp.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2022, βρισκόταν στην αγορά...των ελεύθερων αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του έπειτα από μία σεζόν στην EuroLeague με τη Βιλερμπάν. Και σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, o 24χρονος σέντερ ετοιμάζεις τις βαλίτσες της επιστροφής στο ΝΒΑ για χάρη των Σικάγο Μπουλς στο training camp τους.

Την είδηση γνωστοποίησε ο έγκυρος δημοσιογράφος του The Athletic, Σαμς Τσαράνια, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Ο Κώστας θα βρεθεί στο πρόγραμμα προετοιμασίας των «ταύρων» με την προοπτική να εξασφαλίσει μία θέση στο ρόστερ της επόμενης σεζόν ως two-way!

O Αντετοκούνμπο μετρά συνολικά 22 εμφανίσεις κορυφαίο πρωτάθλημα με τους Ντάλας Μάβερικς και (τις περισσότερες) με τους Λέικερς, έχοντας κατακτήσει και το δαχτυλίδι στη φούσκα του Ορλάντο!

Free agent Kostas Antetokounmpo is signing a training camp deal with the Chicago Bulls and will compete for a two-way spot, sources tell @TheAthletic @Stadium. Antetokounmpo spent three seasons with the Lakers and Mavericks and played for Greece in EuroBasket this summer.