Την επιστροφή του στους Λος Άντζελες Λέικερς έναντι 2.64 εκατομμυρίων δολαρίων, βγαίνοντας από την αγορά των free agents, εξασφάλισε ο Ντένις Σρέντερ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Ο Ντένις Σρέντερ μάγεψε την Ευρώπη και κέρδισε μία θέση στο ρόστερ των Λος Άντζελες Λέικερς. Μπορεί η Γερμανία να ηττήθηκε από την Ισπανία στους «4» του Eurobasket 2022 αποχαιρετώντας τις δύο πρώτες θέσεις του βάθρου, ωστόσο ο 29χρονος γκαρντ ήταν το σημείο αναφοράς στη σύνθεση του Χέρμπερτ οδηγώντας την Εθνική του μέχρι εκείνο το σημείο και σπάζοντας το φράγμα των 400 πόντων στη διοργάνωση.

Τα βλέμματα του ΝΒΑ στράφηκαν πάνω του, καθώς από την περίοδο που έμεινε ελεύθερος από τους Ρόκετς δεν είχε βρει το νέο του σταθμό, με την κινητικότητα να είναι χαμηλή αφήνοντάς τον στην αγορά των free agents όλη την offseason. Πλέον η επιστροφή στους «λιμνάνθρωπους» μετά το 2020/21 έρχεται να επισφραγίσει το εξαιρετικό τουρνουά και να του δώσει μία ακόμη ευκαιρία στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Την είδηση μετέδωσε ο έγκυρος δημοσιογράφος του The Athletic, Σαμς Τσαράνια, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, τονίζοντας πως πρόκειται για συμφωνία ενός χρόνου με τις απολαβές του Σρέντερ να αγγίζουν τα 2.64 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που συνιστά το minimum συμβόλαιο για έναν βετεράνο στο NBA.

