Λεμπρόν για την υπόθεση Σάρβερ: «Έκανε λάθος το ΝΒΑ, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές»

Ο Λεεμπρόν Τζέιμς πήρε θέση για την τιμωρία που υπέβαλε το ΝΒΑ στον ιδιοκτήτη των Φοίνιξ Σανς, εξηγώντας εμμέσως πλην σαφώς ότι έπρεπε να ήταν πολύ βαριά.

Τον Νοέμβριο του 2021 το ΝΒΑ ξεκίνησε έρευνα για τον Ρόμπερτ Σάρβερ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για ρατσιστική συμπεριφορά και μισογυνισμό.

Πριν από δύο ημέρες ανακοίνωσε την τιμωρία του ιδιοκτήτη των Φοίνιξ Σανς, η οποία έκανε λόγο για πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων και αποκλεισμό για έναν χρόνο.

Το γεγονός αυτό δεν... άρεσε στον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του για αυτήν την τιμωρία υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να ήταν πολύ πιο σκληρή: «Διάβασα τις ιστορίες του Σάρβερ. Πρέπει να είμαι ειλικρινής… Το πρωτάθλημα μας το έχει πάρει λάθος το όλο θέμα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί. Διαβάστε από μόνοι σας τις ιστορίες και θα αποφασίσετε. Το είπα πριν και θα το ξαναπώ, δεν υπάρχει θέση σε αυτό το πρωτάθλημα για τέτοιες συμπεριφορές» ανέφερε στο Twitter και κατέληγε:

«Αγαπώ αυτό το πρωτάθλημα και σέβομαι βαθύτατα την ηγεσία μας. Όμως αυτό δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει χώρος για μισογυνισμό, σεξισμό και ρατσισμό σε κανένα χώρο εργασίας. Δεν έχει σημασία αν είσαι ιδιοκτήτης της ομάδας ή παίζεις για την ομάδα. Διατηρούμε το πρωτάθλημα μας ως παράδειγμα των αξιών μας».

Read through the Sarver stories a few times now. I gotta be honest…Our league definitely got this wrong. I don’t need to explain why. Y’all read the stories and decide for yourself. I said it before and I’m gonna say it again, there is no place in this league for that kind of

behavior. I love this league and I deeply respect our leadership. But this isn’t right. There is no place for misogyny, sexism, and racism in any work place. Don’t matter if you own the team or play for the team. We hold our league up as an example of our values and this aint it.