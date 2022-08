Τζον Γουόλ: «Κάποια στιγμή σκέφτηκα να αυτοκτονήσω» (vid)

Τις σκέψεις του ακόμη και για αυτοκτονία αποκάλυψε ο Τζον Γουόλ σε πρόσφατο φιλανθρωπικό του event εξαιτίας των όσων στιγμάτισαν τη ζωή του τα τελευταία χρόνια.

Ο Τζον Γουόλ είχε κλειστεί στον εαυτό του. Βλέποντας να χάνει σημαντικά πρόσωπα από τη ζωή του προσπαθούσε να βρει την κατάλληλη διέξοδο. Οι απώλειες τον σημάδεψαν σε εποχές Covid που έκαναν δύσκολη την καθημερινότητά του ακόμη και στο στο παρκέ.

Η τελευταία τριετία επιφύλασσε συνεχώς εμπόδια. Πριν βρεθεί στην οικογένεια των Λος Άντζελες Κλίπερς έναντι 13.3 εκατομμυρίων δολαρίων φέτος το καλοκαίρι, είδε την ομάδα του να τον... παραγκωνίζει προκειμένου να αγωνιστεί με το νέο αίμα της Λίγκας.

Στο πρόσφατο event της John Wall Foundation μίλησε για όσες δυσκολίες αντιμετώπισε αυτό το διάστημα χαρακτηρίζοντάς το ως «το πιο σκοτεινό που έχει διανύσει ποτέ» την ώρα που αποκάλυψε πως πέρασε από το μυαλό του ακόμη και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας μη μπορώντας να διαχειριστεί όλα τα εμπόδια.

«Κάποια στιγμή σκέφτηκα να αυτοκτονήσω. Θέλω να πω, απλά σχίζοντας τον αχίλλειό μου, τη μαμά μου να είναι άρρωστη, τη μαμά μου να πεθαίνει, τη γιαγιά μου να φεύγει από τη ζωή ένα χρόνο αργότερα, όλα αυτά εν μέσω COVID και ταυτόχρονα, εγώ να πηγαίνω για χημειοθεραπείες, να κάθομαι δίπλα στη μαμά μου να παίρνει τις τελευταίες της ανάσες φορώντας τα ίδια ρούχα για τρεις μέρες συνεχόμενα ξαπλωμένος στον καναπέ δίπλα της...

“I thought about committing suicide. Tearing my Achilles, my mom passing, my grandma dying a year later, in the midst of COVID. Me going to chemotherapy, sitting by my mom taking her last breaths wearing the same clothes for 3 days straight.”



