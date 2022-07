Ο Τζον Γουόλ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, στην ομάδα η option της ανανέωσης για το δεύτερο έτος.

Ο Τζον Γουόλ αλλάζει φανέλα. Πρώτα έμεινε ελεύθερος από τους Χιούστον Ρόκετς, λαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος του βασιλικού συμβολαίου των 40.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό του επέτρεψε να συμφωνήσει στο συμβόλαιο των 13.3 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, προκειμένου να αποτελέσει τον τρίτο πόλο στο δίδυμο των Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ.

Η συμφωνία είναι για δύο χρόνια, με τους Κλίπερς να έχουν το δικαίωμα της ανανέωσης της σεζόν 2023-2024.

Ο Γουόλ, λόγω σοβαρών τραυματισμών και λαθών στην αποθεραπεία του, έχει αγωνιστεί σε 72 αγώνες τα τελευταία τέσσερα χρόνια (σε σύνολο 310 πιθανών αγώνων).

Sources: The Los Angeles Clippers signed John Wall to a two-year, $13.3 million deal, which includes a team option for the 2023-24 season, @hoopshype has learned.